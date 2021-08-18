Локателли прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли прибыл в «Ювентус» для прохождения медосмотра. Об этом сообщил Twitter клуба.

17 августа журналист Фабрицио Романо рассказал, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро + бонусы. Контракт будет рассчитан до 2026 года.

23-летний итальянец в прошедшем сезоне провел 34 матча за «Сассуоло» в серии А и забил 4 мяча при 3 голевых передачах.