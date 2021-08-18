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Тренер «Аталанты» Гасперини отреагировал на обвинения в нападении на форварда Гомеса

12:56
Джан Пьеро Гасперини. Фото Reuters
Джан Пьеро Гасперини. Фото Reuters
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на высказывания экс-форварда клуба из Бергамо Алехандро Гомеса, который ранее сообщил, что специалист хотел применить к нему физическую силу.

«Поведение Гомеса, его отношение на поле и за его пределами стало неприемлемым для тренера и его одноклубников. Физическая агрессия была его, а не моей. Настоящая причина, по которой он покинул команду — неуважение к владельцам клуба», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что у Гомеса и Гасперини случился конфликт во время матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Мидтьюлланн» (1:1), который прошел 1 декабря 2020-го. В результате этого форвард был отстранен от тренировок с основной командой, а затем покинул итальянский клуб. 26 января 2021 года игрок перешел в «Севилью».

Гомес выступал за «Аталанту» с 2014-го. Нападающий провел за клуб более 200 матчей и забил 50 голов.

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