Моуринью высказался о переходе форварда Абрахама в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Тэмми Абрахама в итальянский клуб.

«Пока я хочу сказать: поживем — увидим. Я знаю Тэмми с детства. Он не играл непосредственно под моим руководством, потому что ему было 14-16 лет, когда я возглавлял «Челси». Но я очень хорошо его знаю — и как игрока, и как человека. Он принял решение покинуть АПЛ — для английского игрока это всегда тяжело. Это говорит о его амбициях. Он уходит, чтобы вернуться в сборную, сыграть на чемпионате мира, добиться успеха за пределами Англии, где мало кто из английских игроков сумел сделать блестящую карьеру. И вот он приходит сюда с такими амбициями», — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.

О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.