Моуринью высказался о переходе форварда Абрахама в «Рому»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал переход нападающего Тэмми Абрахама в итальянский клуб.
«Пока я хочу сказать: поживем — увидим. Я знаю Тэмми с детства. Он не играл непосредственно под моим руководством, потому что ему было 14-16 лет, когда я возглавлял «Челси». Но я очень хорошо его знаю — и как игрока, и как человека. Он принял решение покинуть АПЛ — для английского игрока это всегда тяжело. Это говорит о его амбициях. Он уходит, чтобы вернуться в сборную, сыграть на чемпионате мира, добиться успеха за пределами Англии, где мало кто из английских игроков сумел сделать блестящую карьеру. И вот он приходит сюда с такими амбициями», — цитирует Моуринью официальный сайт клуба.
О переходе Абрахама в «Рому» из «Челси» стало известно 17 августа. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.
Дополнительная информация:
https://www.asroma.com/it/notizie/2021/08/parla-mourinho-l-intervista-al-tecnico-giallorosso-in-vista-dell-inizio-della-stagione
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