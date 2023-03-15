Лоботка продлил контракт с «Наполи» до 2027 года

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка продлил соглашение с клубом до 2027 года, сообщает официальный сайт неаполитанцев.

28-летний словацкий полузащитник выступает за «Наполи» с 2020 года. До этого он играл за «Сельту», «Норшеланн» и «Тренчин».

В нынешнем сезоне Лоботка провел 26 матчей в серии А, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.