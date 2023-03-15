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Сегодня, 18:44

Хаджи: «Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб в чемпионате Италии»

Алина Савинова
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.

«Я с недоверием отнесся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в серию А? В мире идет какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров. В Италии ни одна серьезная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идет ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятерку, потому что их всех лихорадит», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 19 туров.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5032747-hadzhi-v-italii-ni-odna-seryoznaya-komanda-ne-idyot-ni-v-kakoe-sravnenie-so-spartakom.html
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 26 12 6 8 42-30 42
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
11
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
12
 Монца 26 9 6 11 31-36 33
13
 Сассуоло 26 9 6 11 34-40 33
14
 Эмполи 26 6 10 10 23-34 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
17
 Специя 26 5 9 12 23-42 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
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 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
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Сассуоло – Специя
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Аталанта – Эмполи
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