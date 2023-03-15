Хаджи: «Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб в чемпионате Италии»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи считает, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.

«Я с недоверием отнесся к назначению Абаскаля в «Спартак», но затем понял, что Гильермо — грамотный специалист. «Спартак» играет в красивый, уверенный, хороший и современный футбол — почему бы [Абаскалю] и не перейти в серию А? В мире идет какой-то регресс в футбольных командах, поэтому Абаскаль вполне может сменить чемпионат. В Италии тоже сидят не самые глупые люди — они отслеживают всех тренеров. В Италии ни одна серьезная команда — «Ювентус», «Интер», «Милан» — не идет ни в какое сравнение со «Спартаком». Абаскаль спокойно может возглавить любой клуб, даже входящий в пятерку, потому что их всех лихорадит», — приводит «Чемпионат» слова Хаджи.

Абаскаль возглавил «Спартак» в 2022 году. Команда под его руководством занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 19 туров.