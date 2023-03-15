Гути отправил Кварацхелии футболку со своим автографом и написал, что ждет его в «Реале»

Бывший игрок «Реала» Гути прислал полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии футболку со своим автографом и письмо, которое грузин прочел в эфире El Chiringuito TV.

«Спасибо, что полюбил мой футбол. Твоя игра заставит влюбиться многих детей. Надеюсь, тебе понравится футболка, и все твои мечты осуществятся. Жду тебя в «Реале». Надеюсь, мы скоро встретимся» — написал испанец в письме.

Хвича с футболкой Гути. twitter@elchiringuitotv

До этого 22-летний грузинский полузащитник признался, что Гути был его кумиром в детстве, но он не мог достать его футболку, поэтому самостоятельно писал 14-й номер маркером на белой форме.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 15 результативных передач.