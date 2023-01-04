«Лечче» дома обыграл «Лацио»
«Лечче» дома одержал победу над «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В составе «Лечче» забитыми мячами отметились Габриэль Стрефецца и Лоренцо Коломбо. Единственный мяч гостей забил Чиро Иммобиле.
«Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков. «Лечче» — на 12-м (18 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|
4
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
5
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
6
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
14
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
15
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|1 : 0
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|- : -
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
|
|
Димитрис Николау
Специя
|15
|1
|4
Новости