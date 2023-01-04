«Лечче» дома обыграл «Лацио»

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«Лечче» дома одержал победу над «Лацио» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе «Лечче» забитыми мячами отметились Габриэль Стрефецца и Лоренцо Коломбо. Единственный мяч гостей забил Чиро Иммобиле.

«Лацио» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А, набрав 30 очков. «Лечче» — на 12-м (18 очков).