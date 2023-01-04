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Сегодня, 19:19

Пиоли: «Вижу, что Леау счастлив и готов остаться»

Пиоли высказался о возможном будущем нападающего «Милана» Леау
Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре и возможном будущем португальского нападающего клуба Рафаэла Леау.

«Я поговорил с Леау и сказал, что процесс его роста в наших рядах еще не закончен. Я вижу, что он счастлив и готов остаться здесь. Сегодня он доказал, что может быть чемпионом. Он работал с правильным настроем и стабильностью», — приводит слова Пиоли Sky Sport Italy.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «Милан» 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.

«Россонери» занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков за 16 туров.

ФК Милан
Стефано Пиоли
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 Милан 16 11 3 2 31-16 36
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 16 6 4 6 17-18 22
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 16-24 16
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 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 1 : 1
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 - : -
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 - : -
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