«Лацио» победил «Рому» в римском дерби

В рамках 6-го тура Серии A состоялось римское дерби, в котором «Лацио» одержал победу над «Ромой» со счетом 3:2.

Для «Ромы», занимающей 4-е место с 12 очками в таблице итальянского чемпионата, это поражение стало вторым в текущем сезоне. «Лацио» (11 очков) располагается на 6-й строчке.

Отметим, что в следующем матче «Лацио» сыграет против «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Лацио» — «Рома» — 3:2 (2:1)

Голы: Милинкович-Савич, 10 (1:0). Педро, 19 (2:0). Роджер Ибаньес, 41 (2:1). Фелипе Андерсон, 63 (3:1). Верету, 69 — с пенальти (3:2).

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 61), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 66), Марушич, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Муричи, 90), Фелипе Андерсон.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг, 82), Манчини, Роджер Ибаньес, Винья (Залевски, 82), Мхитарян, Кристанте, Верету, Эль-Шаарави (Шомуродов, 64), Абрахам, Дзаньоло (Перес, 77).

Предупреждения: Руй Патрисиу, 11. Лукас, 24. Кристанте, 45+1. Винья, 48. Верету, 87. Катальди, 87.

Судья: Гвида (Италия).

26 сентября. Рим. Стадион Олимпийский.