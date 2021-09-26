Жиру: «Решение покинуть «Челси» было очевидным»
20:41
Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал об уходе из «Челси» минувшим летом.
«Мне нравилась английская премьер-лига, но в какой-то момент пришлось принять это решение. Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком трудными для меня. Решение покинуть «Челси» было очевидным. Я двигался вперед, сохраняя в памяти все моменты, пережитые в этом клубе. Некоторые были прекрасными, другие — хуже, но мы выиграли три важных трофея вместе», — цитирует француза Football Italia.
Жиру выступал за «Челси» 2,5 года. Минувшим летом 34-летний нападающий перешел в «Милан». Сумма компенсации за игрока составила 1 млн евро.
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