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«Лацио» подписал вратаря «Гранады» Машимиану

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лацио» объявил о покупке вратаря «Гранады» Луиша Машимиану.

Контракт с 23-летним португальцем рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

По данным портала Transfermarkt.com, итальянский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

Машимиану выступал за «Гранаду» с августа 2021 года. В прошлом сезоне вратарь пропустил 55 голов в 35 матчах за испанскую команду, отыграв 8 встреч на ноль.

Источник: https://www.sslazio.it/it/news/press-release-2/67580-comunicato-13-07-2022
Футбол
ФК Гранада
ФК Лацио
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