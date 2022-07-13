«Лацио» подписал вратаря «Гранады» Машимиану
«Лацио» объявил о покупке вратаря «Гранады» Луиша Машимиану.
Контракт с 23-летним португальцем рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.
По данным портала Transfermarkt.com, итальянский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро.
Машимиану выступал за «Гранаду» с августа 2021 года. В прошлом сезоне вратарь пропустил 55 голов в 35 матчах за испанскую команду, отыграв 8 встреч на ноль.
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|Наполи
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4
|Ювентус
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|0-0
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5
|Лацио
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6
|Рома
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|Фиорентина
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9
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10
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12
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13
|Болонья
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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|
Верона – Наполи
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
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