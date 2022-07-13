«Лацио» подписал вратаря «Гранады» Машимиану

«Лацио» объявил о покупке вратаря «Гранады» Луиша Машимиану.

Контракт с 23-летним португальцем рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

По данным портала Transfermarkt.com, итальянский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

Машимиану выступал за «Гранаду» с августа 2021 года. В прошлом сезоне вратарь пропустил 55 голов в 35 матчах за испанскую команду, отыграв 8 встреч на ноль.