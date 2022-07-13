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Агент рассказал, что у Миранчука в «Аталанте» все в порядке

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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном продолжении карьеры футболиста в «Роме».

«Я не комментирую слухи. Алексей находится в расположении «Аталанты». Он полноценно и качественно тренируется, в хорошем настроении. Все в порядке», — сказал Шпинев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, в ближайшее время представители обоих клубов проведут встречу, на которой обсудят возможный трансфер 26-летнего россиянина.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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