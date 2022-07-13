Агент рассказал, что у Миранчука в «Аталанте» все в порядке
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном продолжении карьеры футболиста в «Роме».
«Я не комментирую слухи. Алексей находится в расположении «Аталанты». Он полноценно и качественно тренируется, в хорошем настроении. Все в порядке», — сказал Шпинев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме», сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, в ближайшее время представители обоих клубов проведут встречу, на которой обсудят возможный трансфер 26-летнего россиянина.
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16
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17
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18
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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