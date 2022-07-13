«Верона» купила шотландского полузащитника «Хайберниана» Дойга

«Верона» объявила о покупке полузащитника «Хайберниана» Джоша Дойга.

20-летний шотландец подписал контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года.

По данным портала Transfermarkt.com, «Верона» заплатила за футболиста 3,6 миллиона евро.

Дойг выступал за «Хайберниан» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 3 результативных передачи в 42 матчах за шотландскую команду.