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«Верона» купила шотландского полузащитника «Хайберниана» Дойга

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Верона» объявила о покупке полузащитника «Хайберниана» Джоша Дойга.

20-летний шотландец подписал контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года.

По данным портала Transfermarkt.com, «Верона» заплатила за футболиста 3,6 миллиона евро.

Дойг выступал за «Хайберниан» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 3 результативных передачи в 42 матчах за шотландскую команду.

Источник: https://www.hellasverona.it/it/news/welcome-doig-nuovo-terzino-gialloblu
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