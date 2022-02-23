«Лацио» интересуется форвардом «Клермона» Байо

«Лацио» интересуется нападающим «Клермона» Мохамедом Байо, сообщает Calciomercato.

По информации источника, римляне видят в 23-летнем гвинейце замену 32-летнему Чиро Иммобиле.

В сезоне-2021/22 Байо провел 20 матчей за «Клермон», на его счету 10 голов и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.