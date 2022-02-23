В «Аталанте» ожидают, что Миранчук вернется в состав в первой половине марта

По информации «СЭ», полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук восстанавливается после травмы, и его возвращение в строй ожидается в первой декаде марта.

Против «Олимпиакоса» в Лиге Европы и в матче чемпионата Италии 28 февраля против «Сампдории» Алексей не сыграет, а вот к игре против «Ромы» может вернуться в заявку.

«Аталанта» сыграет в Риме 5 марта, а 13 марта команда проведёт домашний матч против «Дженоа».

В нынешнем сезоне россиянин провел в составе клуба 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал 4 результативные передачи