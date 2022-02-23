В Кубке Италии отменят правило выездного гола

Со следующего сезона в Кубке Италии прекратит действие правило выездного гола, сообщает Sport Mediaset.

Совет лиги принял решение привести правила турнира в соответствие с действующими в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Последними играми, в которых будет действовать это правило, станут полуфиналы Кубка Италии сезона-2021/22, в которых встретятся «Милан» с «Интером» и «Фиорентина» с «Ювентусом».

Правило выездного гола действовало в Италии с 1965 года.