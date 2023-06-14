Куадрадо летом покинет «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо уйдет из команды летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

У 35-летнего колумбийца в конце июня истекает контракт с «Ювентусом». По информации источника, он решил не продлевать соглашение с туринцами. В услугах Куадрадо заинтересованы «Валенсия» и «Фенербахче».

В прошедшем сезоне Куадрадо провел 47 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.