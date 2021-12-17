Кристиан Эриксен попрощается с фанатами «Интера» в начале 2022 года
Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен попрощается с фанатами команды во время одного из первых домашних матчей в 2022 году, пишет журналист Николо Скира в своем Twitter.
Сегодня, 17 декабря, миланцы объявили об уходе футболиста из итальянской команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
В июне 2021 года Эриксен перенес остановку сердца во время матча первого тура группового этапа Евро-2020 Дания — Финляндии (0:1). После этого полузащитнику установили кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор он ни разу не появлялся на поле в официальных встречах.
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