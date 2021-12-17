Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Ромой» в серии А
«Аталанта» огласила список игроков, которые выйдут на поле в матче 18-го тура серии А с «Ромой». В заявку попал россиянин Алексей Миранчук.
В матче 17-го тура с «Вероной» (1:2) полузащитник забил свой первый гол в сезоне.
Матч «Аталанта» — «Рома» пройдет завтра, 18 декабря. Начало игры — в 17.00 мск.
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