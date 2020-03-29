Криштиану Роналду вместе с семьей отправился на прогулку во время карантина

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог усидеть дома во время карантина. Появились фотографию, как он вместе с маленькими детьми и своей девушкой — Джорджиной Родригес — гуляет по улицам родного Фуншала.

Роналду прилетел в Португалию после того, как его мама попала в больницу с инсультом. Когда разгорелась эпидемия коронавируса, он не стал возвращаться в Италию.

Криштиану Роналду вместе с семьей гуляет во время карантина. Фото AFP

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 678 720 человек. Умерших — 31 700, выздоровевших — 145 609. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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