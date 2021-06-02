Ди Франческо может возглавить «Верону»

Эусебио Ди Франческо может стать новым главным тренером «Вероны», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Однако прежде ему нужно решить вопрос с «Кальяри». Он был уволен со своего поста в февраля 2021 года.

Но контракт Ди Франческо с «Кальяри» все еще действует, и его срок истекает только в 2023 году. По этому договору, тренер получает 1,5 миллиона евро в год.