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Ди Франческо может возглавить «Верону»

16:22
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Эусебио Ди Франческо может стать новым главным тренером «Вероны», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Однако прежде ему нужно решить вопрос с «Кальяри». Он был уволен со своего поста в февраля 2021 года.

Но контракт Ди Франческо с «Кальяри» все еще действует, и его срок истекает только в 2023 году. По этому договору, тренер получает 1,5 миллиона евро в год.

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