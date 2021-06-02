Ди Франческо может возглавить «Верону»
16:22
Эусебио Ди Франческо может стать новым главным тренером «Вероны», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Однако прежде ему нужно решить вопрос с «Кальяри». Он был уволен со своего поста в февраля 2021 года.
Но контракт Ди Франческо с «Кальяри» все еще действует, и его срок истекает только в 2023 году. По этому договору, тренер получает 1,5 миллиона евро в год.
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