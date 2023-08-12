Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче против ОФИ

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин забил в товарищеском матче с ОФИ (Греция) — 1:0.

Он отличился на 35-й минуте игры.

Ранее Кокорин забил в товарищеском матче против «Сестри Леванте» (7:1). Также форвард сыграл за «Фиорентину» в играх с «Ниццей» (2:1), «Гроссето» (4:0) и «Катанзаро» (3:0 и гол).