«Интер» близок к аренде защитника «Монцы» Аугусто с правом выкупа
«Интер» подпишет бразильского защитника «Монцы» Карлоса Аугусто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны согласовали аренду 24-летнего футболиста с правом выкупа за 13 миллионов евро и бонусы. Бразилец заменит в составе «нерадзурри» Робина Гозенса, переходящего в «Унион».
Аугусто в сезоне-2022/23 сыграл за «Монцу» 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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3
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4
|Милан
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5
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6
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9
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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