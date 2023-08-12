«Интер» близок к аренде защитника «Монцы» Аугусто с правом выкупа

«Интер» подпишет бразильского защитника «Монцы» Карлоса Аугусто, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны согласовали аренду 24-летнего футболиста с правом выкупа за 13 миллионов евро и бонусы. Бразилец заменит в составе «нерадзурри» Робина Гозенса, переходящего в «Унион».

Аугусто в сезоне-2022/23 сыграл за «Монцу» 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.