«Парма» вышла в 1/16 финала Кубка Италии, «Эмполи» вылетел

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«Парма» на выезде обыграла «Бари» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 3:0.

У гостей забивали Адриан Бенедичак, Анже-Йоанн Бонни и Деннис Ман.

В 1/16 финала турнира «Парма» встретится с победителем в паре «Лечче» — «Комо».

«Эмполи» дома проиграл «Читтаделле» из серии Б — 1:2.

На гол Франческо Капуто гости ответили результативными ударами Франческо Аматуччи и Андреа Маграсси.

«Читтаделла» в 1/16 финала встретится с победителем матча «Кремонезе» — «Кротоне».