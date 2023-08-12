«Парма» вышла в 1/16 финала Кубка Италии, «Эмполи» вылетел
«Парма» на выезде обыграла «Бари» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 3:0.
У гостей забивали Адриан Бенедичак, Анже-Йоанн Бонни и Деннис Ман.
В 1/16 финала турнира «Парма» встретится с победителем в паре «Лечче» — «Комо».
«Эмполи» дома проиграл «Читтаделле» из серии Б — 1:2.
На гол Франческо Капуто гости ответили результативными ударами Франческо Аматуччи и Андреа Маграсси.
«Читтаделла» в 1/16 финала встретится с победителем матча «Кремонезе» — «Кротоне».
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1
|Наполи
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2
|Лацио
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3
|Интер
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|0
|0
|0-0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0-0
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6
|Рома
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|0
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|0-0
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7
|Ювентус
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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9
|Болонья
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0-0
|0
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11
|Монца
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Сассуоло
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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