Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня утром прибыл на сбор команды в местечке Моэна.

Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет. Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии, форвард должен принять в нем участие.

Ранее сообщалось, что россиянин пропустил начало сборов клуба из-за перенесенного коронавируса.

В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.