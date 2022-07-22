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Сегодня, 11:55

Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Александр Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины».
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня утром прибыл на сбор команды в местечке Моэна.

Сегодня и завтра команда проведет два контрольных матча, а 24 июля вернется во Флоренцию.

Кокорин работает по индивидуальной программе и в двух ближайших матчах не сыграет. Второй сбор команды начнется 27 июля в Австрии, форвард должен принять в нем участие.

Ранее сообщалось, что россиянин пропустил начало сборов клуба из-за перенесенного коронавируса.

В прошлом сезоне 31-летний форвард принял участие в 7 матчах «Фиорентины» и не отличился результативными действиями. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Александр Кокорин
ФК Фиорентина
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