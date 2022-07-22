Аллегри: «После года без трофеев «Ювентус» обязан выиграть скудетто»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

«Этим летом в команду прибыли важные игроки, одни опытные, другие молодые, так что мы начинаем с хорошей базой. После года без трофеев, впервые за десять лет, мы обязаны выиграть скудетто», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

«Ювентус» в минувшем сезоне, как и в сезоне-2020/21, занял четвертое место в серии А. До этого 9 лет подряд туринцы становились чемпионами Италии.