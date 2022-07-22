Аллегри о переходе Бремера: «Клуб очень быстро смог заменить де Лигта»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансферах команды этим летом.

«Ди Мария и Погба экстраординарны. У нас есть такой молодой игрок, как Гатти, а также есть другие молодые футболисты, которых я должен еще оценить. Я очень доволен приходом Бремера, физически сильного игрока с характеристиками, которые мы искали. Защитников такого уровня не так много, клуб очень быстро смог заменить де Лигта», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.