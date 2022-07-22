Аллегри о переходе Бремера: «Клуб очень быстро смог заменить де Лигта»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о трансферах команды этим летом.
«Ди Мария и Погба экстраординарны. У нас есть такой молодой игрок, как Гатти, а также есть другие молодые футболисты, которых я должен еще оценить. Я очень доволен приходом Бремера, физически сильного игрока с характеристиками, которые мы искали. Защитников такого уровня не так много, клуб очень быстро смог заменить де Лигта», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
Этим летом в «Ювентус» в качестве свободных агентов перешли полузащитник Поль Погба и форвард Анхель Ди Мария. Также туринцы подписали защитника «Торино» Бремера в качестве замены Маттейса де Лигта, который перешел в «Баварию».
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17
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|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|19:30
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