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Источник: Кокорин перенес коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»

Кокорин перенес коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес коронавирус, сообщает РИА «Новости Спорт».

По информации источника, 31-летний россиянин в ближайшее время сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, то футболист отправится на сборы флорентийского клуба.

Отмечается, что нападающий чувствует себя хорошо и готов к тренировкам.

При этом фиолетовые рассчитывают на продолжение сотрудничества с Кокориным.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220712/kokorin-1801954218.html
Александр Кокорин
Футбол
Коронавирус
ФК Фиорентина
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