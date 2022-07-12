Источник: Кокорин перенес коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»

Кокорин перенес коронавирус и готов присоединиться к «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перенес коронавирус, сообщает РИА «Новости Спорт».

По информации источника, 31-летний россиянин в ближайшее время сдаст повторный тест. Если он будет отрицательным, то футболист отправится на сборы флорентийского клуба.

Отмечается, что нападающий чувствует себя хорошо и готов к тренировкам.

При этом фиолетовые рассчитывают на продолжение сотрудничества с Кокориным.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.