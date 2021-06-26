Кокорин покинет «Фиорентину»?

Как стало известно «СЭ», на нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Итальянский клуб не против отпустить 30-летнего российского футболиста, но только за адекватную сумму.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.