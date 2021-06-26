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Тедеско может возглавить «Специю» или «Фиорентину»

12:06
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско входит в число кандидатов на аналогичный пост в итальянских клубах.

По информации Tuttosport, «Специя» рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста, если нынешний главный тренер Винченцо Итальяно уйдет в"Фиорентину".

La Gazzetta dello Sport при этом пишет, что «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, также рассматривает 35-летнего Тедеско на пост главного тренера, так как не хочет платить компенсацию «Специи» за приглашение Итальяно.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.

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