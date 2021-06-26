Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 300 миллионов подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил своих подписчиков в Instagram. На днях футболист преодолел отметку в 300 миллионов подписчиков, став первым человеком в мире, которому удалось это сделать.

«300 миллионов! Какое восхитительное число! Спасибо вам за поддержку, всегда благодарен», — написал Роналду в Instagram.

Ближайшим преследователем 36-летнего Роналду по количеству подписчиков в Instagram является актер Дуэйн «Скала» Джонсон (246 млн подписчиков). Далее идут певица Ариана Гранде (244 млн) и модель Кайли Дженнер (241 млн).

Среди футболистов ближе всех к Роналду подобрался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (219 млн подписчиков). Форвард «ПСЖ» Неймар имеет 152 миллиона подписчиков.

Роналду в прошедшем сезоне провел 33 матча в серии А, в которых забил 29 голов и сделал три результативные передачи.