Кокорин может получить шанс сыграть в матче с «Рапидом», россиянин включен в заявку

«Фиорентина» включила российского форварда Александра Кокорина в заявку на матч стадии плей-офф Лиги конференций с «Рапидом» в последний момент.

32-летний футболист изначально отсутствовал в заявке «Фиорентины» на игру. Однако в последний момент на фоне слухов о переходе в другой клуб из заявки был исключен полузащитник Софьян Амрабат, и его место занял Кокорин.

По информации «РБ Спорт», в связи с проблемами итальянской команды с атакующими футболистами и игрой клуба на два фронта велика вероятность того, что Кокорин получит шанс проявить себя в матче против «Рапида». Отмечается, что главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно доволен тем, как россиянин проявляет себя на тренировках.

Первый матч между «Фиорентиной» и «Рапидом» пройдет 24 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды, а в июне вернутся в итальянский клуб. Контракт Кокорина с клубом из Флоренции заканчивается в конце июня 2024 года.