Серия А: расписание матчей выходных в чемпионате Италии

Матч «Фрозиноне» — «Аталанта» 26 августа откроет второй тур чемпионата Италии по футболу

С 26 по 28 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Италии по футболу. «СЭ» публикует расписание игр серии А. Время начала — московское.

Расписание и трансляции матчей 2 тура серии А 26 — 28 августа

26 августа. 19.30. «Фрозиноне» — «Аталанта»

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26 августа. 19.30. «Монца» — «Эмполи»

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26 августа. 21.45. «Милан» — «Торино»

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26 августа. 21.45. «Верона» — «Рома»

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27 августа. 19.30. «Фиорентина» — «Лечче»

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27 августа. 19.30. «Ювентус» — «Болонья»

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27 августа. 21.45. «Лацио» — «Дженоа»

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27 августа. 21.45. «Наполи» — «Сассуоло»

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28 августа. 19.30. «Салернитана» — «Удинезе»

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28 августа. 21.45. «Кальяри» — «Интер»

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