Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:20

Кокорин объяснил, почему не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор

Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему его нет в составе команды на второй предсезонный сбор.

Форвард не попал в список из 29 футболистов, которые будут готовиться к сезону в Австрии и Испании.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — приводит слова Кокорина РИА «Новости Спорт».

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220727/kokorin-1805366340.html
Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
6
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: что пошло не так и как закончится?
Кокорин готов расторгнуть контракт с «Фиорентиной» только с полной выплатой зарплаты. Форварду полагается 3,6 миллиона евро
«Фиорентина» не взяла Кокорина на второй предсезонный сбор команды
Агент Кокорина сообщил, что игрок тренируется вместе с «Фиорентиной»
Кокорин прибыл на сбор «Фиорентины»
Гаджиев считает, что Кокорин растранжирил свой талант
«Покупка Кокорина была ошибкой, но мы хотим его еще оценить». Невероятные похождения российского Феномена в Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин готов расторгнуть контракт с «Фиорентиной» только с полной выплатой зарплаты. Форварду полагается 3,6 миллиона евро

Поль Погба не хочет делать операцию после травмы колена
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости