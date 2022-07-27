Кокорин объяснил, почему не попал в состав «Фиорентины» на второй предсезонный сбор

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, почему его нет в составе команды на второй предсезонный сбор.

Форвард не попал в список из 29 футболистов, которые будут готовиться к сезону в Австрии и Испании.

«Сказали тренироваться тут, потому что пропустил много и пока не готов тренироваться со всеми. У меня все хорошо. Новости о расторжении контракта в российских СМИ? Я всегда это только в прессе вижу», — приводит слова Кокорина РИА «Новости Спорт».

31-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. В сезоне-2021/22 игрок принял участие в 7 матчах итальянской команды и не отличился результативными действиями.