Клубы серии А попросят помощи у правительства Италии
17:01
Клубы серии А намерены обратиться за помощью к итальянскому правительству, сообщает Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza.
Функционеры будут просить, чтобы власти открыли трибуны для болельщиков с нового сезона, хотя бы частично. Из-за неведения по этому вопросу они не могут начать планировать коммерческую деятельность.
Кроме того, клубы серии А намерены обратиться в Кабинет министров Италии с просьбой послабить экономическое давление и отсрочить уплату налогов из-за кризиса, вызванного пандемий коронавируса.
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