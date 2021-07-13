Клубы серии А попросят помощи у правительства Италии

Клубы серии А намерены обратиться за помощью к итальянскому правительству, сообщает Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza.

Функционеры будут просить, чтобы власти открыли трибуны для болельщиков с нового сезона, хотя бы частично. Из-за неведения по этому вопросу они не могут начать планировать коммерческую деятельность.

Кроме того, клубы серии А намерены обратиться в Кабинет министров Италии с просьбой послабить экономическое давление и отсрочить уплату налогов из-за кризиса, вызванного пандемий коронавируса.