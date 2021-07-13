Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Алексей Миранчук прибыл в расположение «Аталанты»

13 июля 2021, 17:21
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в расположение команды, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Накануне Миранчук рассказал в Instagram, что сделал прививку от короанвируса.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В дебютном сезоне в составе команды из Бергамо российский полузащитник принял участие в 31 матче в различных турнирах, забив семь мячей и отдав две голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда Черчесова могли уволить, я приезжал в сборную с травмой. А потом он не взял меня на ЧМ не по спортивному принципу». Интервью Глушакова
"Сумасшедший Иван": как российские подлодки удивляют мир
Какая предварительная причина смерти бывшего мужа Пугачевой
В Гидрометцентре дали прогноз на остаток лета в России
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд