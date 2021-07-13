«Милан» согласовал контракт с защитником «Монако» Балло-Туре

Защитник «Монако» Фоде Балло-Туре близок к переходу в «Милан». 24-летний француз уже согласовал условия личного контракта с «россонери», пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Теперь «Монако» и «Милан» пытаются достигнуть договоренности по сумме трансфера игрока.

В сезоне-2020/21 Балло-Туре провел 29 матчей за «Монако», отдав 5 результативных передач. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2023 года.