Кассано: «У меня вообще есть опасения, что «Милан» финиширует на последнем месте в Лиге чемпионов»

Экс-нападающий «Реала» Антонио Кассано рассказал, что думает о шансах «Милана» в Лиги чемпионов. В первом туре команда сыграла вничью с «Ньюкаслом» (0:0).

«Милан» выглядел жалко в матчах с «Интером» и «Ньюкаслом». Это было унылое зрелище. С таким уровнем футбола команде не светит плей-офф Лиги чемпионов. У меня вообще есть опасения, что «Милан» финиширует на последнем месте", — передает слова Кассано Sky Sport Italia.

Во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» встретится с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в среду, 4 октября.