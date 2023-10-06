Дюгарри: «Энрике очень гордый, у него чрезмерное эго»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри резко высказался о главном тренере «ПСЖ» Луисе Энрике.

«Когда я играл в «Барселоне», я был там с ним. Он очень гордый. У него чрезмерное эго. Он будет навязывать свои теории и пойдет до конца. Он умрет со своими идеями. Думаю, он не понимает истинного потенциала своих игроков», — приводит Marca слова Дюгарри.

Также он раскритиковал подход Энрике к матчу Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

«Ребята из «Ньюкасла», должно быть, сказали себе: «Они считают, что мы мусор». А мы покажем им! Вот что произошло. Тренер «ПСЖ» считал «Ньюкасл» отстоем», — добавил экс-форвард сборной Франции.

5 октября «ПСЖ» уступил «Ньюкаслу» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:4). «Ньюкасл» с 4 очками вышел на первое место в группе F. «ПСЖ» (3 очка) опустился на второе место в группе.