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Сегодня, 11:04

Кьеза назвал основную цель «Ювентуса» в серии А

Виктория Кравченко
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Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о целях команды на этот сезон чемпионата Италии.

«В нынешнем сезоне мы хотим попасть в топ-4, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас пытаемся показывать современный футбол, который нам прививает главный тренер», — цитирует футболиста инсайдер Альфредо Педулла.

После шести туров серии А «Ювентус» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Федерико Кьеза
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
3
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
4
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 - : -
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 - : -
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Лацио – Торино
 - : -
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Наполи – Удинезе
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Фрозиноне – Фиорентина
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Андреа Пинамонти

Андреа Пинамонти

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

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 3 1 0
Федерико Баскиротто

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Лечче

 5 1 0
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