Кьеза назвал основную цель «Ювентуса» в серии А

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о целях команды на этот сезон чемпионата Италии.

«В нынешнем сезоне мы хотим попасть в топ-4, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас пытаемся показывать современный футбол, который нам прививает главный тренер», — цитирует футболиста инсайдер Альфредо Педулла.

После шести туров серии А «Ювентус» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице.