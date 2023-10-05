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Сегодня, 19:29

«Ньюкасл» пошутил над Мбаппе в соцсетях после победы над «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе, Дэн Берн (в центре) и Фабиан Шер.
Фото ФК «Ньюкасл»., Twitter

В официальном Twitter-аккаунте «Ньюкасла» появился пост с шуткой о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Надпись под фото с форвардом и игроками «Ньюкасла» Дэном Берном и Фабианом Шером гласит: «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером».

«Сороки» разгромили парижан в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 4:1.

После игры Берн назвал сумасшествием победу над «ПСЖ».

«Ньюкасл» рвется в гранды: разгромил «ПСЖ» и впервые за 20 лет победил в Лиге чемпионов

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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