«Ньюкасл» пошутил над Мбаппе в соцсетях после победы над «ПСЖ»

В официальном Twitter-аккаунте «Ньюкасла» появился пост с шуткой о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

Надпись под фото с форвардом и игроками «Ньюкасла» Дэном Берном и Фабианом Шером гласит: «Два игрока на этой фотографии забили вчера вечером».

«Сороки» разгромили парижан в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 4:1.

После игры Берн назвал сумасшествием победу над «ПСЖ».

«Ньюкасл» рвется в гранды: разгромил «ПСЖ» и впервые за 20 лет победил в Лиге чемпионов