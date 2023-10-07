Энрике — о разгромном поражении от «Ньюкасла»: «Результат не отражает разницу между командами»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал разгромное поражение парижан от «Ньюкасла» (1:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Результат матча с «Ньюкаслом» вовсе не отражает разницу между двумя командами. Это нетипичный результат. За свою карьеру я уже проигрывал с большим отрывом. Если это происходило, то потому, что существовала большая разница в уровне. Здесь все было не так.

Матч против «Ньюкасла» был странным. Мне понравилась моя команда, когда матч закончился. Просматривая его снова, я думаю то же самое. Победа «Ньюкасла» заслужена, но не с таким отрывом», – приводит слова Энрике журналист Адриен Гренье.

«ПСЖ» с 3 очками занимает второе место в группе F после 2-х туров. «Ньюкасл» (4 очка) лидирует в квартете.