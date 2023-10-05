Тренер «Порту» Консейсау высказался о судействе в матче против «Барселоны»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал об эмоциях после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:1).

«Горжусь работой, проделанной игроками, тем, что мы закончили матч, активно пытаясь сравнять счет. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всего матча. Обидно, что «Барселона» повела в конце первого тайма. Нужно быть начеку на протяжении всех 90 минут. Но теперь нам нужно идти дальше. Что думаю о работе арбитра Тейлора? Я уже говорил об этом в трех или четырех интервью. Мы играли против больше чем клуба. И этого достаточно», — приводит AS слова Консейсау.

«Барселона» с 6 очками возглавляет группу H, а «Порту» идет на второй строчке (3 очка).