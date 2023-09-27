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Сегодня, 07:11

Нападающий «Ювентуса» Милик считает, что команда может играть еще лучше

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик заявил, что команда могла играть лучше в матче 6-го тура серии А с «Лечче» (1:0). Милик забил свой первый гол в сезоне.

«Это был очень важный гол, так как он принес нам победу. После поражения от «Сассуоло» (2:4) было важно набрать три очка, я также рад своему первому голу в сезоне, так как он придал мне уверенности. Мы можем играть лучше, и будем играть, но мы не можем позволить себе терять очки дома», — приводит слова Милика Football Italia.

Также 29-летний футболист заявил, что в «Ювентусе» большая конкуренция за место в составе.

«У нас большая конкуренция за места в составе, есть сильные нападающие, но если тренер дает мне 10 или 15 минут, я должен использовать их по максимуму. Я сосредоточен на себе, а не на других», — сказал Милик.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков. В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября.

Источник: Football Italia
Аркадиуш Милик
ФК Лечче
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
3
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
4
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 - : -
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 - : -
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 - : -
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Федерико Димарко

Интер

 3
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Оливье Жиру

Милан

 3
Ламек Банда

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Лечче

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 3 1 0
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 3 1 0
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Лечче

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