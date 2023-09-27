Нападающий «Ювентуса» Милик считает, что команда может играть еще лучше

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик заявил, что команда могла играть лучше в матче 6-го тура серии А с «Лечче» (1:0). Милик забил свой первый гол в сезоне.

«Это был очень важный гол, так как он принес нам победу. После поражения от «Сассуоло» (2:4) было важно набрать три очка, я также рад своему первому голу в сезоне, так как он придал мне уверенности. Мы можем играть лучше, и будем играть, но мы не можем позволить себе терять очки дома», — приводит слова Милика Football Italia.

Также 29-летний футболист заявил, что в «Ювентусе» большая конкуренция за место в составе.

«У нас большая конкуренция за места в составе, есть сильные нападающие, но если тренер дает мне 10 или 15 минут, я должен использовать их по максимуму. Я сосредоточен на себе, а не на других», — сказал Милик.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков. В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября.