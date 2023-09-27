Нападающий «Ювентуса» Милик считает, что команда может играть еще лучше
Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик заявил, что команда могла играть лучше в матче 6-го тура серии А с «Лечче» (1:0). Милик забил свой первый гол в сезоне.
«Это был очень важный гол, так как он принес нам победу. После поражения от «Сассуоло» (2:4) было важно набрать три очка, я также рад своему первому голу в сезоне, так как он придал мне уверенности. Мы можем играть лучше, и будем играть, но мы не можем позволить себе терять очки дома», — приводит слова Милика Football Italia.
Также 29-летний футболист заявил, что в «Ювентусе» большая конкуренция за место в составе.
«У нас большая конкуренция за места в составе, есть сильные нападающие, но если тренер дает мне 10 или 15 минут, я должен использовать их по максимуму. Я сосредоточен на себе, а не на других», — сказал Милик.
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков. В следующем туре туринцы сыграют в гостях с «Аталантой» 1 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|5
|5
|0
|0
|14-1
|15
|
2
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
3
|Милан
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
5
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Аталанта
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|
7
|Наполи
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
8
|Торино
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Верона
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
11
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|9-11
|6
|
13
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
14
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
16
|Лацио
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
17
|Салернитана
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|
18
|Удинезе
|5
|0
|3
|2
|1-6
|3
|
19
|Кальяри
|5
|0
|2
|3
|1-6
|2
|
20
|Эмполи
|5
|0
|0
|5
|0-13
|0
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|- : -
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|- : -
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|- : -
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|- : -
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Андреа Пинамонти
Сассуоло
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|3
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|5
|1
|0