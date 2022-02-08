Кассано раскритиковал Дзаньоло и Моуринью

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал Николо Дзаньоло. 22-летний итальянец является одним из главных талантов итальянского футбола.

«Когда он в хорошей форме, он может забивать и хорошо играет, но для меня он не великий игрок. Николо не знает, что такое пасовать, и бежит, глядя в землю.

Моуриньо нужно больше времени. Но сейчас команда страдает и не имеет тактики. Думаю, Моуринью до сих пор не обеспечил той стабильности, в которой нуждается команда", — приводит A Bola слова Кассано.

«Рома» идет после 24 туров на 7-м месте в серии А. Команда набрала 39 очков. Отрыв от зоны Лиги чемпионов 6 очков.