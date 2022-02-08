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Сегодня, 07:38

Кассано раскритиковал Дзаньоло и Моуринью

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий «Ромы» Антонио Кассано раскритиковал Николо Дзаньоло. 22-летний итальянец является одним из главных талантов итальянского футбола.

«Когда он в хорошей форме, он может забивать и хорошо играет, но для меня он не великий игрок. Николо не знает, что такое пасовать, и бежит, глядя в землю.

Моуриньо нужно больше времени. Но сейчас команда страдает и не имеет тактики. Думаю, Моуринью до сих пор не обеспечил той стабильности, в которой нуждается команда", — приводит A Bola слова Кассано.

«Рома» идет после 24 туров на 7-м месте в серии А. Команда набрала 39 очков. Отрыв от зоны Лиги чемпионов 6 очков.

Антонио Кассано
Футбол
ФК Рома
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2
 Наполи 24 16 4 4 45-16 52
3
 Милан 24 16 4 4 49-26 52
4
 Ювентус 24 13 6 5 36-21 45
5
 Аталанта 23 12 7 4 45-28 43
6
 Лацио 24 11 6 7 49-39 39
7
 Рома 24 12 3 9 40-30 39
8
 Фиорентина 23 11 3 9 41-33 36
9
 Верона 24 9 6 9 43-40 33
10
 Торино 23 9 5 9 30-23 32
11
 Эмполи 24 8 6 10 37-47 30
12
 Сассуоло 24 7 8 9 39-42 29
13
 Болонья 23 8 4 11 29-37 28
14
 Удинезе 23 6 9 8 33-36 27
15
 Специя 24 7 5 12 26-44 26
16
 Сампдория 24 6 5 13 33-41 23
17
 Кальяри 24 4 8 12 24-45 20
18
 Венеция 23 4 6 13 20-42 18
19
 Дженоа 24 1 11 12 20-45 14
20
 Салернитана 23 3 3 17 16-55 11
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Рома – Дженоа
 0 : 0
5.02 20:00
Интер – Милан
 1 : 2
5.02 22:45
Фиорентина – Лацио
 0 : 3
6.02 14:30
Аталанта – Кальяри
 1 : 2
6.02 17:00
Болонья – Эмполи
 0 : 0
6.02 17:00
Венеция – Наполи
 0 : 2
6.02 17:00
Сампдория – Сассуоло
 4 : 0
6.02 20:00
Удинезе – Торино
 2 : 0
6.02 22:45
Ювентус – Верона
 2 : 0
7.02 22:45
Салернитана – Специя
 2 : 2
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 20 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 21 1 4
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