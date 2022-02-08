«Салернитана» и «Специя» сыграли вничью, Верди сделал дубль

«Салернитана» сыграла вничью со «Специей» (2:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Дубль у хозяев сделал Симоне Верди. Нападающий отличился на 3-й и 16-й минутах. В обоих случаях он забил со штрафного.

У гостей отличились Рэй Манай и Даниэле Верде. Оба мяча были забиты с пенальти.

«Салернитана» набрала 11 очков и занимает последнее, 20-е место. У «Специи» 26 очков и 15-я позиция.