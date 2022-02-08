Кьеллини получил травму левой голени и пропустит несколько недель
Защитник «Ювентуса» Кьеллини пропустит несколько недель из-за травмы
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Медицинское обследование выявило у 37-летнего итальянца повреждение левой голени.
В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 16 матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
После 24 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на восемь баллов.
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|24
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|4
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|45-16
|52
|
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|24
|16
|4
|4
|49-26
|52
|
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|24
|13
|6
|5
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|45
|
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|12
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|
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|
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|39
|
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|9
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|36
|
9
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|9
|6
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|
10
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|5
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|
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|24
|8
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|30
|
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|Сассуоло
|24
|7
|8
|9
|39-42
|29
|
13
|Болонья
|23
|8
|4
|11
|29-37
|28
|
14
|Удинезе
|23
|6
|9
|8
|33-36
|27
|
15
|Специя
|24
|7
|5
|12
|26-44
|26
|
16
|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
|24-45
|20
|
18
|Венеция
|23
|4
|6
|13
|20-42
|18
|
19
|Дженоа
|24
|1
|11
|12
|20-45
|14
|
20
|Салернитана
|23
|3
|3
|17
|16-55
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|18
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|6
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|20
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|21
|1
|4
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