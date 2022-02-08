Кьеллини получил травму левой голени и пропустит несколько недель

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит несколько недель из-за травмы, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Медицинское обследование выявило у 37-летнего итальянца повреждение левой голени.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 16 матчах за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

После 24 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на восемь баллов.