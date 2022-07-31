Итальянский агент считает, что переход в «Торино» является лучшим вариантом для Алексея Миранчука

Итальянский агент Валерио Джуффрида прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино» на правах аренды.

«Аренда в «Торино» — лучший вариант для Миранчука», — приводит «РБ Спорт» слова Джуффриды.

Сегодня, 31 июля спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что его клуб арендует 26-летнего Миранчука с правом выкупа. Завтра, 1 августа россиянин должен пройти медицинское обследование для завершения перехода.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.