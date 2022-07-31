Наумов считает, что Алексей Миранчук сможет закрепиться в «Торино»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный трансфер Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Ранее спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.

«Считаю, что Миранчук сделал правильный выбор. В «Аталанте» он мало играл, скорее всего, это из-за тренера. Алексею там не доверяли. «Торино» — отличный клуб, плюс, как мы знаем, его хотел видеть там главный тренер. Алексею сейчас важно играть и быть на виду. Возвращение в Россию? Конечно, нет. Зачем ему это? Думаю, он заиграет в «Торино», — цитирует «РБ Спорт» Наумова.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2024 года.