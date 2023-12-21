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Итальянская федерация футбола выступила с заявлением о Суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Итальянская федерация футбола (FIGC) сделала заявление о возможном запуске Суперлиги.

«После решения суда Европейского Союза по так называемому делу Суперлиги Итальянская федерация футбола, полностью признавая свою принадлежность к вышестоящим органам УЕФА и ФИФА, подтверждает свои действия по защите национальных чемпионатов, чтобы обеспечить более широкий и общий принцип спортивных заслуг и уважения к международным календарям.

По этим причинам, в соответствии с национальными законами и международными правилами, FIGC считает, что Суперлига не является проектом, совместимым с этими условиями, и всегда будет действовать на всех площадках, преследуя общие интересы итальянского футбола», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте FIGC.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Футбол
Суперлига (футбол)
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 И В Н П +/- О
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 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 16 11 4 1 24-10 37
3
 Милан 16 10 2 4 29-18 32
4
 Болонья 16 7 7 2 20-12 28
5
 Фиорентина 16 8 3 5 25-18 27
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 16 8 2 6 28-19 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Торино 16 6 5 5 14-16 23
10
 Монца 16 5 6 5 16-17 21
11
 Лацио 16 6 3 7 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 16 5 4 7 21-26 19
14
 Дженоа 16 4 4 8 16-21 16
15
 Сассуоло 16 4 4 8 24-30 16
16
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
17
 Удинезе 16 1 10 5 14-27 13
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